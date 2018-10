Wbrew zabezpieczeniu NSA uchwały KRS trafiły do prezydenta

Wbrew zabezpieczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego Krajowa Rada Sądownictwa przesłała dzisiaj prezydentowi Andrzejowi Dudzie uchwały dotyczące naboru do Izb Cywilnej, Karnej i Kontroli Nadzwyczajnej - informuje portal wpolityce.pl. Oznacza to, że nabór do powyższych izb został zakończony, a prezydent będzie mógł nominować lub odrzucić nowych członków Sądu Najwyższego.