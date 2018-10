Szokujące słowa Trzaskowskiego o prezydencie Legionowa. "Nie wiem, czy był pod wpływem alkoholu"

– Nie wiem, czy był pod wpływem alkoholu – dodał polityk.

Trzaskowski odniósł się również do braku reakcji ze strony Jana Grabca. – Jeżeli to słyszał to dziwię mu się, że nie reagował – skomentował Trzaskowski.

"Przeprosiny"

Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski opublikował film, w którym przekonuje, że padł ofiarą medialnego ataku. "Wiele lat temu wygrałem ze złośliwym rakiem, rok temu wygraliśmy walkę o niepodległość Legionowa. Obronimy Legionowo także tym razem" – przekonuje polityk.

Smogorzewski ogłosił, że nie ma zamiaru wycofać się z polityki. Prezydent Legionowa zaprzecza wszelkim zarzutom dotyczącym molestowania, jakiego miał się rzekomo dopuścić w przeszłości.

Skandaliczna prezentacja w Legionowie

Seksistowskie komentarze, naśmiewanie się z imienia, wytykanie braku odpowiedniego wykształcenia... w taki sposób prezydent Legionowa zaprezentował kandydatów do rady miasta z ramienia Porozumienia Samorządowego. Oczywiście wszystko w formie żartu, jednak trzeba przyznać, że poczucie humoru Romana Smogorzewskiego jest dość specyficzne.

"Jest z Tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna. Ale nie, masz wiele innych walorów...", "Parytety w dużej części są chore", "Mamy tutaj dwie najbardziej aktywne, powiedziałbym wręcz, że napalone...", "Pani od seksu, przepraszam, tak mi się pani kojarzy..." – w takich słowach prezydent Legionowa opisywał kandydatki, które słuchając jego słów jedynie niepewnie uśmiechały się na scenie.