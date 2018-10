"To Donald Tusk stworzył przemysł pogardy"

Donald Tusk stwierdził w ostatnią sobotę, że dla Polaków wiele by znaczyło, gdyby liderzy wszystkich partii mogli 11 listopada wspólnie manifestować swój patriotyzm. Piotr Gliński stwierdził, że zaproszenia na obchody będą rozsyłane "do wszystkich", ale podkreślił, że to właśnie były premier rządu i lider PO odpowiada za stworzenie tzw. "przemysłu pogardy".

– To Donald Tusk stworzył takich polityków jak Janusz Palikot. To Tusk dzielił Polaków na "moherów" i innych – przekonywał wicepremier.

Zdaniem Glińskiego było to szczególnie widać po tym jak pokonał go Lech Kaczyński w wyborach prezydenckich. Wicepremier uważa, że podziały, które wprowadził Tusk, do dzisiaj mają destrukcyjny wpływ na Polaków.