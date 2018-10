40 lat od wyboru św. Jana Pawła II. Ks. Bartołd: Wielki dar od Pana Boga

Dziś mija 40. lat od wyboru Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Co wybór ten oznaczał dla Kościoła i Polski?

Ks. Bogdan Bartołd: To był wielki dar od Pana Boga dla Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego. To jest takie pierwsze wrażenie, że zostaliśmy tak hojnie obdarowani tą postacią, tym człowiekiem. Jan Paweł II potrafił w niezwykły sposób pokazać chrześcijaństwo, zaświadczyć własnym życiem, że ewangelia zawsze jest aktualna i przesłanie miłości Boga i bliźniego nie straciło nic ze swojej aktualności.

Niektórzy mówią, że św. Jan Paweł II był prorokiem naszych czasów. Zgadza się ksiądz z tą opinią?

Bez wątpienia to był prorok przełomu XX i XXI wieku. Prorocy mieli to do siebie, że przekazywali orędzie Boże, ale bardzo przy tym cierpieli. To Jan Paweł II pokazał nam, że dobro zwycięża. Nie ulega wątpliwości, że był człowiekiem wielkiej wiary, wielkiej miłości do człowieka, ale pokazywał, że chrześcijaństwo to zwycięstwo, historia, która będzie się zawsze dobrze kończyła.

Co dziś, 40 lat po wyborze Karola Wojtyły na papieża, 13 lat po jego śmierci zostało nam z nauki świętego Jana Pawła II?

Ta spuścizna jest olbrzymia, ogromna. Sięgam do jego encyklik, przemówień, ciągle mnie zadziwia. Prostotą przekazu, umiejętnością przekazania w prostej formie trudnych nieraz prawd teologicznych. A osobiście cenię św. Jana Pawła II za taką bezkompromisowość ewangeliczną. Prezentowanie słów Chrystusa – niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie.

