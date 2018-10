Rada Europy zajmie się sprawą katastrofy smoleńskiej

Debata ma się opierać na raporcie holenderskiego parlamentarzysty Pietera Omtzigta. Do raportu ma zostać dołączony projekt uchwały wzywającej Rosję do oddania Polsce wraku prezydenckiego Tupolewa oraz do współpracy z polskimi ekspertami.

Do czasu przekazania wraku, Rosja ma zabezpieczyć szczątki samolotu oraz zaprzestać działań, które mogą zostać uznane za bezczeszczenie terenu katastrofy.

Debata jest planowana na piątek między 11 a 11.30. Dyskusja ma być transmitowana przez internet.

