Mazurek: Grabiec to symbol PO, który pokazuje, że Platforma ma maskę

Seksistowskie komentarze, naśmiewanie się z imienia, wytykanie braku odpowiedniego wykształcenia... w taki sposób prezydent Legionowa zaprezentował kandydatów do rady miasta z ramienia Porozumienia Samorządowego. Oczywiście wszystko w formie żartu, jednak trzeba przyznać, że poczucie humoru Romana Smogorzewskiego jest dość specyficzne i zostało szeroko skomentowane przez polityków.

– Jesteśmy w Legionowie po to, żeby powiedzieć, że do dzisiejszego dnia paniom z PO, które tak chętnie wypowiadają się nt. praw kobiet, zabrakło odwagi, by przyjść w to miejsce, które stało się symbolem pogardy dla kobiet, i upomnieć się o te kobiety, które były poniżane i kompromitowane na konwencji urzędującego prezydenta. Na tej konwencji był poseł PO rzecznik Grabiec, który nie tylko nie zareagował na skandaliczne wypowiedzi prezydenta Smogorzewskiego, ale zachęcał go do boju – komentowała dzisiaj podczas konferencji prasowej w Legionowie Beata Mazurek.

– Ta konwencja pokazała prawdziwą twarz Platformy Obywatelskiej. Pokazała to jakimi – w mojej ocenie – oni są hipokrytami, są zupełnie niewiarygodni. Uśmiechnięty rzecznik PO Grabiec to symbol PO, który tak naprawdę pokazuje, że PO ma maskę – mówiła dalej rzeczniczka PiS.

– PO oficjalnie wspiera prawa kobiet, upomina się o te prawa, a nieoficjalnie – w mojej ocenie – to seksiści i hipokryci. Dlatego PO kompetnie straciła wiarygodność i pamiętajmy o tym. Tej wiarygodności w wielu kwestiach nie ma – dodała Mazurek.