RMF FM: W środę prezydent powoła kolejnych sędziów SN

Już we wtorek portal wPolityce.pl poinformował, że wbrew zabezpieczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego Krajowa Rada Sądownictwa przesłała prezydentowi Andrzejowi Dudzie uchwały dotyczące naboru do Izb Cywilnej, Karnej i Kontroli Nadzwyczajnej. Oznacza to, że nabór do powyższych izb został zakończony, a prezydent będzie mógł nominować lub odrzucić nowych członków Sądu Najwyższego.

Pod koniec września NSA wstrzymał wykonanie uchwał o powołaniu sędziów Sądu Najwyższego do Izby Karnej. Sąd podjął taką decyzję w związku z odwołaniami osób, które bezskutecznie kandydowały do Izby Karnej Sądu Najwyższego. Jak podaje "Rzeczpospolita", sąd przychylił się do wniosków dwóch kandydatów do Izby Karnej SN, w tym sędziego Piotra Gąciarka. Następnie, NSA zdecydował o wstrzymaniu wykonania uchwał dot. powołanie sędziów SN do izb: Cywilnej i Kontroli Nadzwyczajnej.

"Jutrzejsze powołanie sędziów SN uprzedzi także decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który rozpatruje właśnie wniosek Komisji Europejskiej o zamrożenie powołań sędziowskich w SN" – wskazuje we wtorek RMF FM. Według rozgłośni, do zaprzysiężenia nowych sędziów Sądu Najwyższego może dojść o godz. 11.

