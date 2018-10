Księgozbiór, na tle którego pozował Jaki, to plan serialu TVN?

Patryk Jaki opublikował budzące duże zainteresowanie w sieci zdjęcie w niedzielę, prezentując kolejną deklarację wyborczą, którą zamierza zrealizować, jak zostanie prezydentem Warszawy.

Najpierw pojawiły się memy, na których można było zobaczyć zabawne przeróbki opublikowanego przez Patryka Jakiego zdjęcia.

Później znaleźli się internauci, którzy przyglądali się poszczególnym tytułom z księgozbioru za plecami Jakiego. Okazało się, że wśród książek są takie pozycje, jak niemieckie albumy o lokomotywach.

Najnowszym odkryciem internautów jest porównanie zdjęcia z kadrem z serialu "Pułapka" emitowanego przez TVN. Księgozbiór, na tle którego pozuje kandydat na prezydenta Warszawa do złudzenia przypomina ten, który widoczny jest w serialu.

Patryk Jaki odniósł się do "zarzutów" dotyczących zdjęcia. "1.Wynająć studia do zdjęć i spotu nie można, bo ktoś pomyślał, że to moje biuro w domu, w którym trzymam... flagi na masztach. 2.W swoim sztabie nie można podawać ludziom kawy, bo (w sumie nie wiadomo dlaczego). Czy wszyscy na pokładzie na pewno się wyspali? Oj, układ się boi" – skomentował polityk na Twitterze.