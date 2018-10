Nie żyje obrońca Andrzeja Leppera. Henryk Dzido miał 77 lat

Henryk Dzido ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1964 roku. W 1998 roku przystąpił do Samoobrony RP; był pełnomocnikiem wyborczym Komitetu Wyborczego Andrzeja Leppera w wyborach prezydenckich w 2000 roku oraz pełnomocnikiem KW Samoobrony RP w wyborach parlamentarnych. Z Samoobrony odszedł w lutym 2006 roku. Następnie Współtworzył następnie Samoobronę Ruch Społeczny. W sierpniu 2006 objął funkcję przewodniczącego. W 2007 roku Henryk Dzido został jednym z liderów Samoobrony Odrodzenie. Partia ta działała do 2008. Do jej reaktywacji doszło w styczniu 2013 i wtedy Henryk Dzido został szefem formacji.

Był senatorem V kadencji. Zasiadał w senackich komisjach Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Unii Europejskiej. Był przewodniczącym koła Senatorów Samoobrony RP oraz był wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego partii. W grudniu 2005 roku została powołany do Trybunału Stanu, gdzie zasiadał do do 2007 roku.

Sławomir Izdebski przekazał: "Mecenas Dzido bronił mnie i rolników w licznych procesach za protesty rolnicze".