Majchrowski wygrywa sprawę w trybie wyborczym

Sprawa dotyczy wypowiedzi Gibały z wrześniowej konwencji wyborczej, gdy prezentował swoich kandydatów do rady miasta. – Mamy byłego dyrektora szkoły, który był tak świetnym dyrektorem, że kiedy urzędnicy Majchrowskiego go odwołali, rodzice protestowali pod magistratem, a dzieciaki odwołały doroczne przedstawienie – mówił wówczas Gibała o Arturze Ławrowskim, byłym dyrektorze Zespołu Szkół Integracyjnych. Obecnie Ławrowski jest ekspertem ds. edukacji kandydata Logicznej Alternatywy.

Dlaczego Jacek Majchrowski postanowił pozwać Gibałę w trybie wyborczym? Według komitetu prezydenta Krakowa, sformułowanie "urzędnicy Majchrowskiego go odwołali" jest nieprawdziwe. Wskazywano na to, że Artur Ławrowski nie wygrał konkursu na stanowisko dyrektora.

Teraz krakowski Sąd Okręgowy nakazał Łukaszowi Gibale, by przeprosił prezydenta miasta i sprostował nieprawdziwe informacje na pierwszej stronie lokalnego wydania "Gazety Wyborczej". Ma na to 24 godziny od momentu, gdy postanowienie będzie prawomocne. Tymczasem Gibała zapowiada odwołanie do sądu apelacyjnego.