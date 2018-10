Konferencja #PolandCanDoNation: W Polsce dokonała się rewolucja

– W ostatnich latach w Polsce dokonała się rewolucja, zarówno pod względem technologicznym, jak i przemysłowym. Towarzyszył jej rozwój technologii finansowych i informatycznych, a także wysokiej klasy usług biznesowych oraz działalności badawczo-rozwojowe – podkreślił podczas konferencji w Nowym Jorku Paweł Surówka, prezes PZU. – Skutkiem tego boomu był nie tylko wyraźny wzrost gospodarczy, ale także wzrost zatrudnienia oraz zagranicznych inwestycji. Większość obywateli Stanów Zjednoczonych nie jest świadoma tego faktu, dlatego postanowiliśmy działać i jesteśmy zdeterminowani, aby zmienić opinie o Polsce – zaznaczył.

Gościem honorowym konferencji #PolandCanDoNation był premier Mateusz Morawiecki, który w swoim przemówieniu odniósł się do niedawnego włączenia Polski przez globalną agencję indeksową FTSE Russel do grona rynków rozwiniętych, podkreślając, że to przełomowa decyzja, która jednak nie stanowi zaskoczenia, ponieważ Polska spełnia szereg rygorystycznych kryteriów, na podstawie których dokonywana jest klasyfikacja. Mateusz Morawiecki dodał także, że Polska jest pełnoprawnym członkiem tej elitarnej grupy państw, z prawdziwie społeczną i konkurencyjną gospodarką.

Podczas konferencji Paweł Surówka wraz z Christian’em Ketels’em, głównym ekonomistą BCG, zapowiedzieli także rozpoczęcie specjalnego programu mentoringowego dla studentów najlepszych amerykańskich uczelni wyższych, który pozwoli im obserwować pracę prezesów czołowych polskich firm oraz uczyć się od liderów innowacyjnego polskiego biznesu.

– Każdy, kto choć trochę zna historię z pewnością wie, że bez pomocy Stanów Zjednoczonych, zarówno w 1918, jak i 1989 roku Polska nie byłaby w stanie odzyskać swojej suwerenności. Dlatego też korzystając z okazji, jaką daje to spotkanie, chcielibyśmy podziękować za nieustające wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, a także chociaż częściowo spłacić ten dług dzieląc się historią naszego sukcesu oraz zdobytym przez ostatnie 28 lat doświadczeniem – powiedział Paweł Surówka.