Polska nie podpisze porozumienia ws. migracji? Tego chce szef MSWiA

W grudniu w Marakeszu ma dojść do podpisania globalnego porozumienia nt. migracji. Global Compat to dokument, który przyjmą niemal wszystkie kraje ONZ. Wszystko wskazuje na to, że porozumienia nie podpiszą USA oraz Węgry. Szef MSWiA, Joachim Brudziński chce, aby podobną decyzję podjęła też Polska.

Minister Joachim Brudziński podczas szczytu Grupy G6 w Lyonie poinformował, że projekt porozumienia Global Compact (GCM) może rodzić niebezpieczeństwa dla Polski. Może również stanowić zachętę do podejmowania nielegalnej migracji. – W związku z tym będę rekomendował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu odstąpienie Polski od porozumienia GCM – zapowiedział szef MSWiA. – Naszym zdaniem projekt porozumienia GCM nie gwarantuje bezpieczeństwa dla Polski. Może również stanowić zachętę do podejmowania nielegalnej migracji – podkreślił szef MSWiA. Jak zaznaczył, porozumienie GCM jest sprzeczne z priorytetami polskiego rządu, którymi są bezpieczeństwo polskich obywateli i utrzymanie kontroli nad przepływami migracyjnymi. W ocenie MSWiA, dokument nie spełnił postulatów Polski w zakresie potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej. – Zależy nam na tym, by Polacy byli bezpieczni w swoim kraju – stwierdził minister.