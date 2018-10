Jaki: Nie zmieniałem zdania w sprawie szczepień

Platforma Obywatelska zarzuca Patrykowi Jakiemu, że jest przeciwnikiem szczepień. Polityk skomentował to w programie "Wydarzenia i Opinie" w Polsat News.

– Nie zmieniałem zdania, to jest manipulacja Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście nie jestem zwolennikiem zmuszania do obowiązkowych szczepień rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Wielokrotnie o tym mówiłem – powiedział Jaki. – Na przykład takich dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym tak, jak się to dzieje w wielu państwach Europy zachodniej. To jest ten niuans – dodał polityk Zjednoczonej Prawicy.

Zaznaczył również, że zdanie, które powiela w spotach PO: "nie wolno rodziców zmuszać do szczepień, strasząc epidemiami", jest wyrwane z kontekstu

– Sprawę dotyczącą wąskiej grupy rodziców wykorzystuje się i rozszerza, aby uderzyć we mnie politycznie. Uważam, że jest to obrzydliwe – powiedział.

Jaki zadeklarował, że jako prezydent Warszawy będzie "promował i finansował szczepienia".

