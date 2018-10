Europejska Nagroda Obywatelska dla WOŚP

"Dla nas jest to potwierdzenie, że wszystko co z Wami, drodzy Polacy, robimy od 26 lat ma sens. Jest to efekt naszej niezwykłej aktywności w świecie organizacji pozarządowych" – napisał na Facebooku założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jerzy Owsiak.

Europejska Nagroda Obywatelska przyznawana jest za działalność na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw UE. We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się ceremonia wręczenia wyróżnień. Wśród nagrodzonych jest WOŚP. "Nominacje wychodzą od polskich Europarlamentarzystów i w tych nominacjach brali udział zarówno posłowie PO, jak i PiS. My jako Polacy wyróżniamy się na tle wielu wspaniale działających społecznych organizacji europejskich. W tym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wyróżnia się kolorem, niesamowitą energią, niespotykanym zimowym Finałem i naszym Najpiękniejszym Festiwalem Świata, jakim jest Pol’and’Rock Festival. Zwłaszcza ten właśnie Festiwal pokazuje, jak bardzo integrujemy Europę, która lubi nas odwiedzać, bawić się z nami, na końcu także zachwycać atmosferą i organizacją tak ogromnej imprezy" – napisał Jerzy Owsiak. Podkreślił, że nagrodę odebrał w imieniu milionów Polaków.