"Stabilność czy stagnacja". PiS liderem najnowszego sondażu

"Mimo agresywnej kampanii poparcie dla głównych sił politycznych niewiele się zmienia" – zauważa Michał Kolanko z "Rzeczpospolitej".

W porównaniu do sondażu z sierpnia, Prawo i Sprawiedliwość poprawiło swój wynik o 0,6 punktów procentowych. Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska zrzeszająca Platformę Obywatelską, Nowoczesną i Inicjatywę Polska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 30 proc. respondentów. To spadek o 0,9 punktów proc. Na podium znalazłoby się jeszcze Kukiz'15 z wynikiem 10,1 proc., co oznacza wzrost o 3,1 punktów proc.

W Sejmie swoją reprezentację miałyby także: Sojusz Lewicy Demokratycznej - 7 proc. (-1,6) i Polskie Stronnictwo Ludowe - 5,2 proc (+0,2).

6,8 proc. respondentów nie wiedziało jeszcze na kogo odda swój głos.

Badanie IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zostało przeprowadzone w dniach 5 i 6 października.