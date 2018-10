NSA wydał kolejne zabezpieczenie powołania sędziów SN

Rozgłośnia pisze, iż postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS o powołaniu do Izby Cywilnej Naczelny Sąd Administracyjny wydał w poniedziałek. Jak przypomniano, to nie wstrzymało jednak procedury. Krajowa Rada Sądownictwa wysłała uchwały do prezydenta, ten zaś już dziś o godz. 11.00 przyjmie sędziowskie ślubowania.

W cytowanej wczoraj przez serwis wPolityce.pl opinii prawnej Krajowej Rady Sądownictwa, wskazano, że intencją ustawodawcy podczas wprowadzenia zmiany art. 44 ustawy o KRS było zagwarantowanie wyłączenia możliwości blokowania postępowań nominacyjnych. "W tym celu ustawodawca wprowadził normę wskazującą, że odwołanie od uchwały obejmującej rozstrzygnięcie w przedmiocie wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego, nie wyłącza uprawomocnienia się uchwały w zakresie, w jakim rozstrzyga ona o przedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu Sądu Najwyższego, a jedynie, w przypadku jej uwzględnienia przez NSA, daje kandydatowi możliwość uwzględnienia jego wniosku w najbliższym, niezakończonym postępowaniu nominacyjnym" – podkreślono.

