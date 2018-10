"Nie sprawdził się jako minister. Nie pozwólmy, aby został prezydentem Warszawy"

Rafał Trzaskowski nie sprawdził się jako minister cyfryzacji, nie pozwólmy, aby 21 października został prezydentem stolicy – apeluje sztab PiS.

Sondaże dla Trzaskowskiego

Pomimo licznych wpadek, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy, utrzymuje pierwsze miejsce w sondażach. Rafał Trzaskowski wyraźnie prowadzi z Patrykiem Jakim – wynika z najnowszego sondażu dla "Polski the Times".

W pierwszej turze kandydat PO i Nowoczesnej może liczyć na 36,7 proc. poparcia, natomiast kandydat PiS – na 32,1 proc. Wyraźnym faworytem drugiej tury jest Trzaskowski (66 proc.). Poparcie dla Jakiego zadeklarowało w tym wariancie 34 proc.

Sondaż dla "Polski The Times" został zrealizowany przez Polska Press Grupę we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Dobra Opinia w dniach 17-24 września na reprezentatywnej próbie ok. 10 tys. dorosłych mieszkańców Polski.