Powołanie podkomisji ds. "Zatrzymaj Aborcję" bezzasadne? Jest wniosek o zbadanie sprawy

Na początku lipca, sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zdecydowała o skierowaniu projektu do specjalnej podkomisji. Pod obywatelskim projektem podpisało się 830 tys. Polaków. Tymczasem nie wiadomo, kiedy podkomisja zajmie się projektem. Inicjatorzy projektu wnioskują do Prezydium Sejmu o interpretację Regulaminu Sejmu. Ich zdaniem, istnieją wątpliwości dotyczące tego, czy powołanie podkomisji było zasadne.

"Wyjść należy od tego, iż podjęte przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny w niedalekiej przeszłości działania, których podstawą prawną jest przywołany powyżej artykuł, powodują nasze poważne wątpliwości o charakterze interpretacyjnym, zatem w oparciu o działania Komisji kierujemy do Prezydium Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej następujące pytania: „Czy zasadnym jest powoływanie nadzwyczajnej podkomisji celem szczegółowego rozpatrzenia konkretnego projektu w sytuacji, w której Komisja Polityki Społecznej i Rodziny do chwili obecnej nie podjęła w sprawie tak naprawdę żadnych czynności o charakterze merytorycznym, tzn. dotychczas w ogóle nie zajęła się sprawą” i w konsekwencji idące za tym kolejne pytania: „W konkretnie jakich przypadkach może dojść do powołania nadzwyczajnej podkomisji celem tzw. szczegółowego rozpatrzenia projektu, jakie są ku temu przesłanki? I czy uprzednio, tj. jeszcze przed powołaniem specjalnej podkomisji, nie należy przyjrzeć się sprawie? Czy też np. podjąć stosowne czynności o charakterze merytorycznym? A jeżeli tak to jakie czynności należy wykonać?” Swój wniosek motywujemy tym, że, naszym zdaniem, stosowana dotychczas przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny interpretacja przepisów Regulaminu Sejmu ukierunkowana w celu przerzucenia odpowiedzialności na barki innego podmiotu, którego zadaniem jest przeciąganie prac legislacyjnych w nieskończoność, całkowicie uniemożliwia jakiekolwiek merytoryczne procedowanie nad zgłoszonym projektem ustawy pod którym podpisało się blisko milion obywateli Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy we wniosku przekazanym we środę do Kancelarii Sejmu.