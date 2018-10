Rząd PiS nie zaufa Trzaskowskiemu? Jaki tłumaczy się ze słów Guziała

"Gdy wygra @trzaskowski_ Warszawa na lata będzie odcięta od funduszy z budżetu państwa na budowę metra, mostów i obwodnicy, bo rząd @pisorgpl nie zaufa @Platforma_org po aferze reprywatyzacyjnej" – napisał Piotr Guział na Twitterze. W ten sposób chciał nakłonić i przekonać do głosowania na Patryka Jakiego. Wpis polityka wywołał jednak krytykę.

Dzisiaj do słów Guziała odniósł się kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy. – Nie autoryzowałem wypowiedzi Piotr Guziała. Ja zawsze będę wspierał Warszawę, nasze ukochane miasto, bez względu na to kto wygra wybory – mówił Patryk Jaki. – Są natomiast takie projekty, które są tylko moimi projektami. Rafał Trzaskowski je kwestionuje – jak budowa nowych mostów. Trzaskowski mówi, że nie potrzeba nowych mostów, wystarczą kładki pieszo-rowerowe czy projekt budowy dzielnicy przyszłości. Jeśli mam projekty, których Trzaskowski nie chce realizować, to trudno żeby uzyskał na nie finansowanie – dodał polityk.



Jednocześnie wiceminister sprawiedliwość podkreślił, że jeżeli Rafał Trzaskowski zwróci się do niego o pomoc w pośredniczeniu o pomoc rządową”, to polityk chętnie udzieli mu pomocy. – Będę pośrednikiem między nim a ministrami rządu PiS i na pewno postaram się mu pomóc w uzyskaniu promesy na jego pomysły – tłumaczył Jaki.