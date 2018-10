Kłopoty "Esmeraldy G.". Celebrytka usłyszała zarzut

Do wypadku doszło w w lipcu w Warszawie. Jak ustalili biegli, kobieta, która spowodowała wypadek, miała we krwi 1,5 promila alkoholu. Monika G. przyznała się do zarzucanego jej czynu i wyraziła wolę dobrowolnego poddanie się karze. Śledczy chcą jeszcze przeprowadzić badania psychiatryczne. – informuje Radio ZET.

Kierująca audi Monika G. próbowała wjechać w zamkniętą dla ruchu ulicę Ząbkowską. Skręciła jednak gwałtownie, zderzyła się z innym autem i uderzyła w ścianę pobliskiego budynku. Obecni na miejscu świadkowie przekazali, że od kobiety czuć było alkohol.