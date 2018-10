Bosak krytykuje TVP za zaproszenie Biedronia. "Gdy byłem młodym chłopakiem, deklarował, że chętnie umyłby mi plecy"

Biedroń w roli krytyka tego typu zachowań nie spodobał się Krzysztofowi Bosakowi.

"Dobrze rozumiem, że pisowskie TVP do krytyki seksizmu zatrudniło czołowego geja, który gdy byłem młodym chłopakiem to w tabloidach deklarował, że chętnie umyłby mi plecy i który przy wielu okazjach sypał publicznie i niepublicznie jakieś obleśne aluzje? Gratulacje „prawico”!" – napisał polityk na Twitterze.

"Cała ta Wasza propaganda to jest jeden wielki żart i kompromitacja naszych idei, która już w tej chwili spycha młodszą młodzież ku lewicy. Jesteście szkodnikami. To że tak działacie z głupoty, kompleksów i resentymentu nie usprawiedliwia Was" – dodawał.

Skandaliczna prezentacja w Legionowie

Seksistowskie komentarze, naśmiewanie się z imienia, wytykanie braku odpowiedniego wykształcenia... w taki sposób prezydent Legionowa zaprezentował kandydatów do rady miasta z ramienia Porozumienia Samorządowego. Oczywiście wszystko w formie żartu, jednak trzeba przyznać, że poczucie humoru Romana Smogorzewskiego jest dość specyficzne.

"Jest z Tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna. Ale nie, masz wiele innych walorów...", "Parytety w dużej części są chore", "Mamy tutaj dwie najbardziej aktywne, powiedziałbym wręcz, że napalone...", "Pani od seksu, przepraszam, tak mi się pani kojarzy..." – w takich słowach prezydent Legionowa opisywał kandydatki, które słuchając jego słów jedynie niepewnie uśmiechały się na scenie.