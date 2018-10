Kukiz uderza w Zdanowską. "To oszustka"

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska została uznana winną poświadczenia nieprawdy. Zasądzono jej 20 tys. zł grzywny do zapłaty. Partnerowi prezydent Łodzi prokuratura postawiła wcześniej zarzut przedłożenia poświadczających nieprawdę dokumentów podczas ubiegania się o kredyt bankowy, zaś Zdanowskiej udzielenia pomocy poprzez przedłożenie poświadczających nieprawdę dokumentów w sytuacji ubiegania się o ten kredyt.





Politycy PiS twierdzą, że Hanna Zdanowska nie będzie mogła sprawować urzędu nawet jeżeli wygra w zbliżających się wyborach, gdyż ustawa o pracownikach samorządowych nakłada wymóg niekaralności. Z kolei sama zainteresowana broni się, twierdząc, że kodeks wyborczy wskazuje, że dotyczy to jedynie kar więzienia, a nie grzywny. – Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że pani prezydent Hanna Zdanowska, nawet jeśli zostanie wybrana prezydentem Łodzi, nie będzie mogła objąć mandatu prezydenta i nie będzie mogła tej funkcji sprawować – mówił Jacek Sasin.

– Dla mnie w tej chwili jedynym autorytetem, który wyraził już swoje zdanie w tej sprawie, jest szef PKW, Wojciech Hermeliński, który powiedział, że mogę kandydować na urząd prezydenta miasta i jeśli tak zadecydują łodzianie, będę mogła sprawować urząd. To jest dla mnie jednoznaczna interpretacja stanu aktualnego – broniła się Zdanowska.





Do sytuacji odniósł się też w TVP Paweł Kukiz, który ocenił, że ta sytuacja jest dowodem na to, iż "mamy w Polsce chore prawo". – Oszustka. To jest dowód na to, że w Polsce jest chore prawo. Mamy dramatyczne prawo. Oszustka dostaje trzeci budżet w Polsce. Co się stało z naszym narodem, że dopuszczamy myśl, by głosować na oszustkę? – stwierdził.