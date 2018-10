Warszawskie metro: 36-latek zepchnął na tory kontrolera biletów

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Mundurowi z Żoliborza otrzymali wtedy zgłoszenie, że na jednej ze stacji metra doszło do ostrej wymiany zdań między pasażerem jadącym bez biletu a kontrolerem. Mężczyzna w pewnym momencie zrzucił go na tory.

Na ratunek pokrzywdzonemu ruszyli pasażerowie i drugi kontroler. Na szczęście nie doszło do tragedii, ale pokrzywdzony z obrażeniami został przewieziony do szpitala. Sprawą od razu zajęły się służby.

Komenda Stołeczna Policji informuje, że dzięki pracy operacyjnej żoliborskich mundurowych udało się ustalić i zatrzymać sprawcę. To 36-letni mężczyzna.

Zarzuty, jakie usłyszał, dotyczą narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz uszkodzenia terminala o wartości prawie 5000 zł. 36-latkowi grozi za to kara do pięciu lat pozbawienia wolności.