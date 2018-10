Znamy obsadę "Wiedźmina". Netflix odkrył karty

W postać księżniczki Ciri ma wcielić się Freya Allan. Z kolei Yennefer zagra Anya Chalotra. Obie aktorki znane są przede wszystkim z ról serialowych.

W połowie września do mediów wyciekła informacja z kastingu do serialowej ekranizacji "Wiedźmina". Twórcy produkcji z Netflixa do roli Ciri poszukiwali dziewczyny, która będzie miała inny kolor skóry niż biały. Poszukiwana była dziewczyna poniżej 18 roku życia z grupy "BAME" – "Black, Asian, Minor Ethnicity" (Czarna, Azjatka, z Mniejszości Etnicznej). Decyzja twórców wywołała burzę. Netflix postanowił jednak odkryć karty i zaprezentował obsadę serialu.

Serial ma zamówienie na ośmioodcinkowy sezon i oparty jest o powieść Andrzeja Sapkowskiego, który jest konsultantem przy produkcji. Jak czytamy w przesłanym przez twórców komunikacie, Alik Sakharov wyreżyseruje cztery odcinki "Wiedźmina", w tym pierwszy. Alex Garcia Lopez wyreżyseruje kolejne dwa, a Charlotte Brändström następne. Produkcja ruszy w listopadzie w Budapeszcie. Premierę planuje się na 2020 r.