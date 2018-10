"Nie daj im szans". PiS prezentuje kolejny spot i przypomina o aferze reprywatyzacyjnej

Politycy PiS pokazywali wczoraj budynki objęte roszczeniami. Przed budynkami rozstawiono reflektory, które oświetlały stojące obok siebie kamienice na czerwono. Reflektory rozświetliły dużą cześć ulicy Poznańskiej. Z tej okazji opublikowano dzisiaj spot, który przypomina z jaką tragedią mieli do czynienia mieszkańcy Warszawy dotknięci przez dziką reprywatyzację.

– To co działo się w Warszawie, ludzie wyrzucani ze swoich domów - to symbol stawki nadchodzących wyborów. Czy będą to wybory, które dadzą przyzwolenie na takie praktyki, czy jednak Polacy postawią na partię, która służy człowiekowi – mówił na konferencji Tomasz Poręba, szef sztabu PiS.