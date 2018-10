Kwaśniewski: Pozew wobec Kai Godek nie ma podstaw prawnych

Kaja Godek ma zostać pozwana przez środowiska LGBT. Jak się Pan do tego odniesie?

Jerzy Kwaśniewski: Z przyczyn czysto cywilistycznych, wynikających z prawa cywilnego, uznać należy, że taki pozew w ogóle nie może zostać przeprowadzony. Prawo dochodzenia dóbr osobistych nie może być dochodzone jeśli nie doszło do ich indywidualnego naruszenia. To zresztą jest całkowicie spójne z zasadą wolności słowa. Gdyby ochrona dóbr osobistych miała być dochodzona na podstawie interesu całych grup, wówczas żadna wypowiedź nie mogłaby by uznana za zgodną z prawem. Zwłaszcza nie mogłaby za taką być uznana wypowiedź krytyczna.

Ale pozew będzie jednak złożony. Nie uznajecie tego jako jednak zagrożenie dla wolności słowa?

Gdyby takie pozwy mogły być przeprowadzone to jako instytut Ordo Iuris moglibyśmy wystąpić w interesie 38 milionów katolików przeciwko filmowi „Kler”, który w naszej opinii obraża uczucia katolików. Nie jest to jednak możliwe. I bardzo dobrze, że nie jest możliwe, bo wolność słowa jest w Polsce utrzymana.

