"Ta chwila, gdy blokuje cię Donald Tusk". Były premier banuje dziennikarzy

„Donald Tusk zablokował Cię. Nie możesz obserwować użytkownika @donaldtusk ani przeglądać [jego] tweetów" – taka informacja wyświetla się niektórym dziennikarzom, których postanowił zbanować były premier.

Oprócz Ziemkiewicza zablokowany został również dziennikarz "Rzeczpospolitej" Michał Szułdrzyński oraz "Gazety Wyborczej" Justyna Suchecka. Przewodniczący Rady Europejskiej zablokował również profil TVP Info.

"Ta chwila, gdy blokuje Cię Donald Tusk" – napisał na Twitterze Szułdrzyński, dodając, że nie ma pojęcia, czym sobie zasłużył na takie traktowanie. Zareagował na to Marcin Makowski z "Do Rzeczy". "No ale przecież był apel do ponadpolitycznej zgody, mieliśmy się jednoczyć i wszystko jak krew w piach? Na pewno się coś przewodniczącemu źle kliknęło" – zauważył Makowski.

Zbanowany został również Rafał Ziemkiewicz. "O, mnie też Donald Tusk zablokował. Podobnie jak Grzegorz Schetyna. Pewnie coś knują i nie chcą, żeby się wydało" – ironizował na Twitterze.

"A nie jest to czasowa blokada całego konta po prostu? Bo ja tez" – napisała Suchecka. Kilka godzin później dziennikarka poinformowała jednak, że jej poranny ban został zdjęty.

Redaktor naczelny portalu tvp.info Samuel Pereira twierdzi, że cała sytuacja pokazuje "ogromną nerwowość przewodniczącego Rady Europejskiej". – Niezwykle restrykcyjnie dzieli dziennikarzy używających Twittera na tych, którzy mają prawo czytać jego wpisy i tych, którzy na to „wyróżnienie” nie zasługują – ocenił Pereira.