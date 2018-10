K. Morawiecki: Prezes Jarek mówił mi, że szkodzę Mateuszowi

Zdaniem Kornela Morawieckiego, zbliżenie z Rosją to "konieczność" i nie powinno się nastawiać społeczeństwa przeciwko Rosjanom. – To jest żywotny interes dla Polski, dla pokoju, dla sprawiedliwości, dla Europy całej, bo to jest największe państwo świata – gospodarczo, dyplomatycznie, kulturalnie. Jak mnie przekonają, to ja wtedy zmienię swoje zdanie – podkreślał Morawiecki.

Jak zaznaczał, jego poglądy nie szkodzą rządowi Prawa i Sprawiedliwości, a wręcz przeciwnie "poszerzają elektorat".

– Mateusz się myli i Jarek się myli, poszerzam elektorat, otwieram ludzi na sprawę rosyjską i uważam, że to jest bardzo ważna sprawa – powiedział. - Przedstawia się mnie jako zwolennika Putina, Rosji. A byłem przedstawiany jako polityk antyrosyjski – zaznaczył.

– Prezes Jarek mówił mi, że szkodzę Mateuszowi – mówił, pytany o wpływ jego poglądów na wizerunek syna. Zaznaczył przy tym, że sam Mateusz Morawiecki nie miał do niego pretensji o głoszone treści.

W swoich wypowiedziach w różnych mediach marszałek senior Sejmu Kornel Morawiecki podkreśla, że Polska powinna przychylniej patrzeć w stronę Rosji. Przez co wielu komentatorów zarzuca mu wprost prokremlowskie sympatie.

