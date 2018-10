Polski El Greco. Niezwykła historia wyjątkowego dzieła

Obraz El Greca był „bohaterem” jednego z odcinków serialu „Ojciec Mateusz”. Jak się okazuje, historia dzieła jest faktycznie godna opowiedzenia w filmie kryminalnym. Obraz odkryty przypadkiem, przez dwie młode badaczki Izabelę Galicką i Halinę Sygietyńską przez lata budził kontrowersje – wielu nie wierzyło w to że dzieło „Ekstaza Św. Fraanciszka” faktycznie jest obrazem mistrza z Toledo.

W czwartek w w Klubie Księgarza na Rynku Starego Miasta 22/24 w Warszawie odbyło się spotkanie autorskie książki, którego gościem była Izabella Galicka, jedna z odkrywczyń obrazu. Obecni byli między innymi wiceminister kultury Magdalena Gawin, minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP.

Historia odkrycia dzieła jest niezwykła. Początkowo, po odkryciu obrazu, obie badaczki były wyśmiewane i lekceważone. Dopiero badania i konserwacja dostarczyły dowodu, z którym większość uczonych już nie dyskutowała - pod trzema warstwami przemalowań ukryta była oryginalna sygnatura El Greca. Wtedy obraz nagle zniknął. Jak czytamy na stronach wydawnictwa, które wydało książkę „Polski El Greco” praca Katarzyny J. Kowalskiej dostarcza rozwiązanie zagadki, gdzie i dlaczego przez czterdzieści lat był ukrywany, kto próbował go przejąć, kto i dlaczego przez kilka miesięcy trzymał go w WC.

„Niektórzy mówią, że to cud, że obraz przetrwał do dziś. Są tacy, którzy twierdzą, że nie jest wcale pewne czy przetrwał, bo dawno został skradziony i wywieziony za granicę, a w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach znajduje się jego dobra kopia” - czytamy w komunikacie prasowym. „Polski El Greco” to pierwsza książka, która kompleksowo opisuje dzieje tego obrazu.

Książka „Polski El Greco” powstała dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronatem honorowym publikację objęli: Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Diecezjalne w Siedlcach – czytamy w komunikacie.