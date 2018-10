"Gazeta Wyborcza": Prezes Kaczyński przeholował i kobiety idą po władzę

Jak czytamy w artykule, Polki od lat są politycznie świadome, od lat jest też „zasiana” myśl o tym, że kobiety w Polsce potrzebują większego udziału we władzy:

„Myśl, że kobiety potrzebują większego udziału we władzy, została zasiana. Od 2009 r. podlewa tę ideę Kongres Kobiet. To kongresmenki wywalczyły kwoty na listach wyborczych i od lat mówią, że te 35 proc. to wciąż za mało, że należy się nam połowa miejsc, bo jesteśmy połową społeczeństwa. To Kongres Kobiet co roku piętnuje nierówności płacowe, seksizm, wypychanie kobiet na margines życia publicznego, politycznego i gospodarczego. Ciągle jednak nam, Polkom, brakowało odpowiedniego impulsu” – czytamy w „WO”.

Jednak do tej pory kobiety polskie nie garnęły się do polityki. Wszystko zmieniło się po dojściu do władzy Prawa i Sprawiedliwości: „Większość PiS próbowała przepchnąć zmiany w prawie, które doprowadziłyby do tego, że musiałybyśmy rodzić dzieci nieuleczalnie chore czy poczęte w wyniku gwałtu. Tego potomkiniom dzielnych chłopek, arystokratek i robotnic było za wiele” – czytamy w artykule.

A więc rzecz pozytywna, jaką dla autorów „Gazety Wyborczej” jest zaangażowanie polityczne kobiet, stała się faktem dzięki rządom znienawidzonego przez „Gazetę Wyborczą” PiS. Redakcja z Czerskiej dopatrzyła się więc plusów w działalności obecnego rządu…