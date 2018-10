Były dziennikarz TVN24 atakuje zwolennika Patryka Jakiego

Do zdarzenia doszło w czwartek przy Rondzie Radosława w Warszawie. Wolontariusz Maciej Szota wraz Piotrem Guziałem brali udział w akcji rozdawania kawy i zachęcania do głosowania na Patryka Jakiego. Do obu mężczyzn w pewnym momencie podszedł Jakub Kłoszewski.

W pewnym momencie Kłoszewski uderzył wolontariusza. Były dziennikarz miał również atakować słownie Piotra Guziała.

"Agresywni i nieobliczalni"

Oliwer Kubicki, szef sztabu Jakiego, przekonuje, że atak na wolontariusza nie był pierwszym tego typu zdarzeniem.

– Od początku kampanii spotykaliśmy się z aktami agresji. Początkowo wydawało się, że przypadkowymi, ale w miarę upływu kampanii okazywało się, że za tymi aktami stoją ludzie, którzy popularyzują i uczestniczą w spotkaniach Rafała Trzaskowskiego – mówił Kubicki na konferencji prasowej.

Sztab Jakiego zaprezentował nowy spot, w którym są pokazane fragmenty spotkań z wyjątkowo agresywnymi zwolennikami Trzaskowskiego.

– Ten materiał pokazał prawdziwą twarz sztabu i samego Rafała Trzaskowskiego – mówił Piotr Guział. Z kolei Sebastian Kaleta stwierdził, że sztab Jakiego nie da się zastraszyć "gangsterskimi chwytami".