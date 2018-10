Mogliśmy mieć milion mieszkań, a nie mamy nic. Jak rząd PiS walczy z mafią VAT-owską?

Luka w podatku VAT w latach 2008-2015 za rządów PO-PSL wyniosła od 250 (dane Ministerstwa Finansów) do 265 miliardów złotych (według raportu PwC). Z kolei Komisja Europejska wskazuje że, w latach 2006-2015 luka z tytułu VAT wzrosła z 0,6 proc. PKB do 2 proc. PKB, co oznacza aż trzykrotny wzrost. Tylko w samym 2015 roku budżet stracił 40 miliardów złotych.

Mieszkania, leki i autostrady? Zarobili przestępcy

Rząd w dokumencie, który widział portal DoRzeczy.pl wyliczył, że za te pieniądze można byłoby m.in. zbudować milion nowych mieszkań dla polskich rodzin, co rozwiązałoby problem z mieszkalnictwem w Polsce, wprowadzić darmowe leki dla wszystkich bez recepty przez ponad sześć lat, czy wybudować 6 tys. kilometrów autostrad.

Według rządowych danych, ważnym czynnikiem, który przyczynił się do lepszej ściągalności podatku VAT było utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej oraz zwiększenie efektywności służb. Okazuje się – co pokazują dane – że liczba kontroli spadła o 20 proc., ale wpływy pokontrolne znacząco się zwiększyły (o 20 proc.).

Ofensywa legislacyjna

Nie bez znaczenia była także legislacja. 1 lipca 2016 roku wprowadzono Jednolity Plik Kontrolny VAT (dla dużych podmiotów), 1 sierpnia pakiet paliwowy, 1 stycznia 2017 roku zmieniono zasady rejestracji dla celów VAT, ograniczono kwartalne rozliczenia VAT, a także wprowadzono JPK VAT dla małych i średnioch podmiotów. 18 kwietnia wprowadzono pakiet przewozowy, a od 1 stycznia 2018 roku JPK VAT zostali objęci wszyscy przedsiębiorcy. W styczniu zaczął też działać STIR, a od 1 lipca SPLIT PAYMENT. Nad wszystkim czuwał Mateusz Morawiecki, który koordynował działania mające na celu walkę z mafią wyłudzającą podatek VAT.

Co robiła PO?

Powyższe działania znacząco przyczyniły się do uszczelnienia podatkowego i większych wpływów z podatku VAT do budżetu państwa. Raport rządowy przewiduje, że w latach 2016-2019 wpływy z podatku PIT wzrosną o 37 miliardów złotych, wpływy z podatku CIT o 12 miliardów (między 2008 a 2015 rokiem spadły o 1,7 mld zł), zaś z podatku VAT aż o 57 miliardów złotych. Być może to jest powód wielu ataków na rząd Zjednoczonej Prawicy? Na koniec trzeba się zapytać, jak to się stało, że rząd PO-PSL pomimo podniesienia podatków (wbrew zapowiedzi Donalda Tuska) oraz przejedzenia pieniędzy z OFE, miał niższe wpływy do budżetu, niż rząd Zjednoczonej Prawicy.