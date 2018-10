OD RZECZY: Polityka miłości w natarciu

1 Smogorzewski pod ostrzałem

"Jesteś trochę za ładna. Ale nie, masz wiele innych walorów...", "Mamy tutaj dwie najbardziej aktywne, powiedziałbym wręcz, że napalone...", "Pani od seksu, przepraszam, tak mi się pani kojarzy..." – w takich słowach prezydent Legionowa Roman Smogorzewski opisywał kandydatki do rady miasta. W opublikowanym kilka dni później filmiku polityk zapewnia jednak, że jego wypowiedzi zostały wyrwane z kontekstu, a on sam jest obiektem ataku. Biedaczyna.

2 Biedroń od tresury

– Tresowaliście przez kilka miesięcy Barbarę Nowacką, żeby dołączyła do Koalicji Obywatelskiej – stwierdził na antenie radia Tok FM Robert Biedroń. No i postępowcy mają problem. Bronić praw kobiet i być posądzonym o homofobię, czy bronić Biedronia i być posądzonym o seksizm? Rewolucja pożera własne dzieci.

3 Polityka miłości

"Wy******aj stąd" - tymi słowami była posłanka PO, a obecnie kandydata do sejmiku opolskiego Janina Okrągły zwróciła się do mieszkańca Prudnika. Warto rozważyć jakąś unię personalną z prezydentem Legionowa. Co prawda Smogorzewski z członkostwa w PO zrezygnował, ale na pewno tę trudność da się obejść. Zaprzepaszczenie takiego sojuszu byłoby niepowetowaną stratą dla naszej polityki.

4 Michalkiewicz odleciał

– Miliona złotych to taka panienka jedna z drugą przez całe życie może nie zarobić, a tutaj za jednego sztosa. No to żadne k...rwy nie są tak wynagradzane na całym świecie – stwierdził Stanisław Michalkiewicz. Jego słowa były komentarzem do wyroku poznańskiego sądu przyznającego ofierze molestowania seksualnego milion złotych odszkodowania. Zgwałcona kobieta pozwała publicystę.

5 Stuhr składa córce urodzinowe życzenia. Pisze o Kaczyńskim i Dudzie

Maciej Stuhr postanowił złożyć urodzinowe życzenia swojej córce. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby aktor w napisanym z tej okazji felietonie, nie zaczął opowiadać o braciach Kaczyńskich oraz prezydencie Dudzie. Najwyraźniej polski świat jest kaczo-centryczny. Szkoda tylko jubilatki.

6 Ziobro Morawieckiego

Szef rządu powiedział, że jeden z górali nazwał go "Janosikiem”. To dlatego, że zabiera bogatym i mafiom, a daje biednym. – Nie wstydzę się tego, jestem dumny – przyznał Morawiecki. Warto przestrzec szefa rządu, że legendarny złodziej z Karpat skończył powieszony za tzw. – nomen omen – ziobro. Nikt premierowi nie życzy takiego losu. By do tego nie doszło, należy trzymać się na baczności. Ziobra bywają zdradliwe.

7 Pobożny premier przeklina, Cejrowski się focha

Wojciech Cejrowski w ostrych słowach skrytykował Mateusza Morawieckiego za język, jakim premier posługiwał się w podsłuchanej rozmowie w restauracji Sowa i Przyjaciele. – Jawił się kimś innym, kiedy zostawał premierem – ocenił podróżnik. To oczywiste, że nikt z nas w prywatnych rozmowach nie przeklina. No kur…cze blade po prostu nikt.

