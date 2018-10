Polacy nie chcą powrotu Tuska?

Ponad 40 proc. respondentów jest zdania, że Donald Tusk nie powinien wracać do do polskiej polityki. Przeciwnie uważa natomiast 37,8 proc. ankietowanych. Zdania co do dalszej kariery obecnego przewodniczącego Rady Europejskiej nie ma 22 proc. badanych.

Prof. Wawrzyniec Konarski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula przekonuje w rozmowie z rp.pl, że Polacy z coraz mniejszym wytęsknieniem czekają na powrót Donalda Tuska. Jego zdaniem ten wynik jest niekorzystny nie tylko dla byłego premiera, ale też dla opozycji.

– Dalsze czekanie na byłego premiera może się bowiem przeistoczyć w czekanie na politycznego Godota, czyli wpłynąć na przeoczenie przez nią właściwego momentu na rozpoczęcie politycznej ofensywy – twierdzi politolog.

Sondaż przeprowadzono w dniach 9-10 października 2018 roku.