Weryfikował dziennikarzy w stanie wojennym, dziś startuje z list opozycji

Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Koszalinie zaprezentowano kandydatów do rad w tamtejszym samorządzie. Jednym z nich jest Marek Kęsik, który ponownie startuje do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Co ciekawe, w 2014 roku okazało się, że Kęsik to były działacz PZPR, który w stanie wojennym weryfikował dziennikarzy w wydziale agitacji i propagandy KW PZPR w Koszalinie.

Wówczas władze PO tłumaczyły, że jest już za późno na wycofanie Kęsika, zaś Paweł Graś (ówczesny sekretarz generalny) i Stanisław Gawłowski (przewodniczący zachodniopomorskiej PO) twierdzili, że o niczym nie wiedzieli. Marek Kęsik był zastępcą kierownika wydziału propagandy i agitacji KW PZPR w Koszalinie. Sprawę ujawnił wówczas dziennikarz Cezary Łazarewicz. Dziś Grzegorz Schetyna odmówił komentarza portalowi tvp.info.