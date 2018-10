"Smog jest wymyślony", "kolejne pytanie reżimowej telewizji". Korwin-Mikke podczas Debaty Warszawskiej

– Walka ze smogiem jest wymyślona po to, żeby biednych zmusić do opalania gazem. Żadnego smogu nie ma. Jeśli durny rząd będzie dawał pieniądze na walkę z durnym smogiem, to oczywiście znajdę zielonych, którzy ten smog w Warszawie znajdą – mówił Janusz Korwin-Mikke pytany o problem smogu w Warszawie.

Zapowiadał również, że nie pozwoli na żadne marsze, zgromadzenia i maratony w centrum Warszawy, żeby nie blokować ruchu dla "normalnych" ludzi.

Pytany o dzielenie mieszkańców Warszawy na rodowitych i przyjezdnych, które padło ze strony dziennikarki TVP Edyty Lewandowskiej, stwierdził, że to "pytanie reżimowej telewizji".

– Kolejne pytanie reżimowej telewizji. Jak można dzielić mieszkańców Warszawy. Kierowca czy mieszka w Warszawie czy nie jest tak samo gnębiony. Jeśli byłby smog, to gnębiłby tak samo warszawiaków rdzennych i przyjezdnych. Co to w ogóle za pytanie? – mówił oburzony.

Dziś w siedzibie TVP odbyła się debata kandydatów na prezydenta Warszawy. 14 kandydatów odpowiadało na pytania dziennikarzy TVP Info, TVN24 oraz Polsat News. W debacie uczestniczyli wszyscy ubiegający się o stanowisko.