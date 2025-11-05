Nagrody przyznane! Za nami gala "Kochać i chronić" w Kielcach

"Kochać i chronić" to nagrody skierowane przede wszystkim do tych, którzy w szczególny sposób wspierają i dbają o wychowanie dzieci. Doceniamy tych, którzy utrwalają miłość i szacunek do lokalnych tradycji i kultury, chronią dzieci przed zagrożeniami współczesnej cywilizacji, a poprzez swoje działania kształtują młodych ludzi na wartościowych członków naszego społeczeństwa oraz działają na rzecz ochrony i wzmacniania rodzin.

– To dla nas wielki zaszczyt, że gala tygodnika "Do Rzeczy" może się odbywać w Kielcach. Ta gala jest wielką inspiracją dla tych, którzy chcą wytyczać szlaki młodym ludziom i dla tych, którzy pokazują młodym ludziom miłość oraz troskę. Takie osoby są inspiracją, ponieważ działają bezinteresownie, z potrzeby serca. Mają oni świadomość, że młodych ludzi trzeba chronić. To wielka inwestycja w kolejne pokolenia Polaków – mówiła Anna Krupka, wiceprezes PiS.

W podobnym duchu wypowiadała się również Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Dzisiejsze nagrody są symbolicznym wyrazem wdzięczności za pracę, działalność społeczną i inicjatywy, które służą temu, by kochać i chronić naszych najmłodszych mieszkańców na wszystkich etapach życia. Jesteście otwarci zawsze na pomoc i wsparcie drugiego człowieka. Za to wszystko dziękuję – podkreślała Renata Janik.

Galeria:

Gala "Kochać i chronić" w Kielcach

Kogo nagrodziliśmy?

Podczas gali „Kochać i chronić” przyznaliśmy nagrody w kategoriach: Zdrowie, Biznes przyjazny rodzinom z dziećmi, Młodzieżowy dom kultury, Szkoła wyższa, Szkoła, Kampania społeczna, Bezpieczeństwo, Sport, Muzyka, Literatura, Dom kultury, Fundacja, Działacz społeczny. Przyznaliśmy także nagrodę specjalną oraz nagrodę specjalną redakcji "Do Rzeczy".

– Nasza gala to wydarzenie, które celebruje ludzi, organizacje i inicjatywy działające na rzecz ochrony dzieci, wspierania rodzin oraz budowania wartości w polskim społeczeństwie. Wyróżnienia te kierujemy do tych, którzy edukują, chronią i inspirują kolejne pokolenia, a przez swoje działania wzmacniają fundamenty społeczne i rodzinne. Dzięki nim młodzi Polacy uczą się, jak kochać, jak chronić siebie i bliskich oraz jak radzić sobie w dynamicznie zmieniającym się świecie – wskazywał prowadzący galę Mariusz Rytel.

Nagrodę w kategorii „Zdrowie” otrzymało Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach. W kategorii „Biznes przyjazny rodzinom z dziećmi“ wyróżniono Sabat Krajno – Park Rozrywki i Miniatur. Kolejną nagrodę w kategorii „Biznes przyjazny rodzinom z dziećmi“ otrzymała firma Elerte Poland Sp. z o.o.

W kategorii „Szkoła wyższa“ nagrodę przyznaliśmy Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach. W kategorii „Szkoła“ statuetkę otrzymała Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Ściegiennego w Bilczy.Wyróżnienie w kategorii „Kampania Społeczna“ otrzymało zaś Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach.

Nagrodę w kategorii „Bezpieczeństwo“ otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeziu w powiecie opatowskim. Z kolei nagrodę w kategorii „Sport“ przyznaliśmy Grzegorzowi Nowaczkowi – prezesowi Polskiego Związku Bokserskiego oraz Wojskowego Klubu Bokserskiego RUSHH Kielce.

Nagrodę w kategorii „Muzyka“ otrzymała Rodzinna Kapela Korbanów z Dębskiej Woli. Z kolei statuetkę w kategorii „Literatura“ otrzymała Anna Zielińska-Brudek. Nagrodę w kategorii „Dom Kultury“ otrzymał Staszowski Ośrodek Kultury. Nagrodę w kategorii „Fundacja“ otrzymali Fundacja Karczówka oraz ks. Mariusz Zakrzewski SAC. Z kolei nagrodę w kategorii „Działacz społeczny“ otrzymała Renata Łoboda-Sędzimir.

Nagroda specjalna

Podczas gali „Kochać i chronić“ przyznaliśmy również nagrody specjalne. Trafiła ona w ręce mec. Luizy Zgiep-Partyki. – To adwokat, bizneswoman i inicjatorka jednej z najaktywniejszych sieci networkingowych w regionie. Od dekady wspiera rozwój lokalnego biznesu, łącząc doradztwo prawne z budowaniem relacji między przedsiębiorcami. Jest założycielką Spotkań Biznesowych – grupy, która dziś zrzesza już ponad 100 firm z Kielc i Krakowa, tworząc przestrzeń wymiany doświadczeń, współpracy i wzajemnego wsparcia – mówił Mariusz Rytel.

– To będzie najważniejsza dla mnie nagroda, bo bliska mojemu serce. To nie tylko zaszczyt, ale również przypomnienie, dlaczego warto budować bezpieczne otoczenie dla młodych, jak również i dla przedsiębiorców, którzy mogą nawiązywać ciekawe relacje. Dzięki temu rośnie nasz region i całe nasze społeczeństwo– mówiła laureatka, mec. Luiza Zgiep-Partyka.

Nagrodę specjalną redakcji tygodnika „Do Rzeczy“ otrzymała wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Anna Krupka. – Od 2015 roku z mandatem posłanki na Sejm reprezentuje ziemię świętokrzyską. Z determinacją działa na rzecz sportu, kultury i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Była powoływana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, a później w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, gdzie pokazała, że praca publiczna to nie tylko obrazki, ale konkretne decyzje i strategiczne wyzwania – podkreślał Rytel.

– Jest mi niezmiernie miło, że otrzymałam tę nagrodę, która mnie niebywale wzruszyła. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy inspirują mnie do takiego działania od samego początku pełnienia przeze mnie mandatu posła od 2015 roku. Dziękuję tym, którzy mnie motywują i pokazują ważne cele, aby nasza mała ojczyzna się rozwijała. W sposób szczególny chciałam podziękować za wspaniałą współpracę pani marszałek Renacie Janik, z którą zmieniamy województwo świętokrzyskie na lepsze – mówiła Anna Krupka.

Gala "Kochać i chronić" odbyła się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Renaty Janik.

Partnerem Głównym wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Partnerem Gali był Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.