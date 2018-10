Premier o relacjach z Moskwą za rządów PO: One służyły wyłącznie Rosji

Premier odniósł się do wczorajszej rezolucji przyjętej przez Radę Europy. Jego zdaniem ten fakt świadczy to o tym, że Polska wcale nie jest izolowana na arenie międzynarodowej. – Potrafimy budować sojusze, bo to tam poseł holenderski wraz ze sprawozdawcami z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, z naszymi sojusznikami doprowadzili do tego typu uchwały – przekonywał szef rządu.

Następnie premier zapewnił, że jego rząd będzie naciskał na Kreml w sprawie zwrotu wraku. – Mam nadzieję, że dojdzie w końcu do zwrotu wraku – zapewnił.

Kontynuując ten temat Morawiecki stwierdził, że PO i PSL chwaliły się pragmatycznymi relacjami z Rosją, podczas gdy w rzeczywistości te relacje służyły jedynie Putinowi. W tym kontekście premier przypomniał jedną z bardziej kontrowersyjnych umów dotyczących gazu, którą podpisał wicepremier Pawlak.

– M.in. ten wielki kontrakt gazowy, który premier Pawlak za zgodą premiera Tuska chciał podpisać na 25 lat, kompletnie nas uzależniając od rosyjskiego gazu, był wielkim skandalem – stwierdził premier Morawiecki.