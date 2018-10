Premier do dymisji? Co myślą Polacy po ujawnieniu taśm?

Odczucia wyborców po ujawnieniu taśm zdecydował się zbadać portal rp.pl. Serwis spytał respondentów, czy po ujawnieniu nagrań premier Morawiecki powinien podać się do dymisji. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało ponad 48 proc. ankietowanych.

Nieco ponad 24 proc. respondentów jest zdania, że Mateusz Morawiecki nie powinien rezygnować z funkcji premiera. 27 proc. badanych z kolei nie miało w tej sprawie wyrobionego zdania.

Sondaż przeprowadzono w dniach 9-10 października 2018 roku.

W rozmowie z portalem rp.pl wykładowca UKSW prof. Antoni Dudek przekonuje, że ten sondaż jest bardzo niekorzystny dla szefa rządu. Jego zdaniem Morawiecki musi przekonać do siebie większość z tych 27 proc. badanych, którzy nie mają zdania w kwestii jego ewentualnej dymisji. Jeżeli tego nie zrobi, to "z wyborczej lokomotywy PiS, może się zamienić w najcięższy wagon do niej przyczepiony" – mówi prof. Dudek.

Czytaj także:

TVP Info: PO ustawiała głosowanie dla szczecińskiego biznesmena