W Warszawie można kupić chleb z żyta... Wojciecha Cejrowskiego

"Gdy 10 lat temu w Nowym Jorku otwierano pierwszy supermarket sprzedający wyłącznie zdrową żywność wszyscy myśleli, że to będzie nisza, a właściciel szybko splajtuje. Pomimo, że Nowy Jork jest pełen korporacyjnych "świrów", którzy są gotowi płacić za pomidora 5 razy więcej, gdy im się zagwarantuje, że pomidor niepryskany. Potem powstał drugi taki supermarket w innym mieście i pod innym szyldem - też wszyscy pukali się w czoła, że bankructwo gwarantowane. A dziś są to dwie najszybciej rozwijające się sieci sklepów w USA i są już obecne we wszystkich stanach." – opisuje Cejrowski.

Choć zaznacza, że sam planuje otwierać podobnej działalności, jednak chce wspierać tych, którzy prowadzą sklepy ze zdrową żywnością w Polsce. "Na moich stronach www wywieszam mapę i wbijam w nią szpilki-znaczniki prowadzące do kolejnych sklepów, które sprzedają zdrowe żarcie. I właśnie z radością wbiłem nową szpilkę, gdyż otworzono w Warszawie kolejny sklep, gdzie można nie przez Internet kupić chleb z mojego żyta" – poinformował podróżnik.