Bohater "Chłopaków do wzięcia" zatrzymany. Wystawiono za nim trzy listy gończe

Oszustwo kredytowe oraz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – to niektóre czyny, za które za Ryszardem D. wystawiono listy gończe. Gwiazdor emitowanego na antenie Polsatu serialu "Chłopaki do wzięcia", był poszukiwany przez sądy w Bydgoszczy, Pułtusku i Warszawie. Na jego trop wpadli funkcjonariusze z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Radomiu. Mężczyzna został zatrzymany po niespełna tygodniu.

"Szczena" został zatrzymany w Gdańsk – tam mieszka i pracuje. – Był kompletnie zaskoczony widokiem policjantów. Funkcjonariusze doprowadzili 35-latka do najbliższej jednostki policji, a po sporządzeniu dokumentacji trafił on do najbliższego aresztu – mówi cytowany przez FAKT24 Rafał Jeżak z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.