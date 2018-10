Wręczono nagrody "Totus Tuus 2018". Wśród laureatów Hanna Suchocka

Nagrodę "Totus Tuus 2018" za osiągnięcia w kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” otrzymał prof. Ryszard Peryt – reżyser, aktor, doktor i profesor sztuki teatru, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Jako jedyny reżyser na świecie, zrealizował wszystkie dzieła sceniczne Mozarta i Monteverdiego.

Nagroda "Totus Tuus 2018" w kategorii "Promocja godności człowieka" trafiła do Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej, które działa od ponad 25 lat. Hospicjum realizuje jedno z najważniejszych wyzwań Kościoła – miłosierdzie wobec potrzebujących. Do tej pory swoją opieką otoczyło ponad 4200 chorych. – Dziękuję za docenienie posługi. Dziękuję w imieniu wszystkich wolontariuszy. Dziękuję też Panu Bogu, że pozwala trwać i rozwijać się tej wspólnocie oraz za to, że obdarzył nas takimi talentami, które pozwalają czynić dobro – powiedziała dr Anna Bercz.

Nagroda "Totus Tuus 2018" za osiągnięcia w dziedzinie „Propagowanie nauczania św. Jana Pawła II” została przyznana o. prof. Jarosławowi Kupczakowi, dominikaninowi i profesorowi Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. – Jestem wzruszony i wdzięczny. Myślę z wdzięcznością o tych ludziach, dzięki którym tutaj jestem, a którzy w taki, a nie inny sposób utkali moje życie – powiedział.

Z kolei nagroda "Totus Tuus 2018" medialna im. bp. Jana Chrapka została przyznana Katolickiej Agencji Informacyjnej, która od 25 lat informuje o życiu Kościoła, jego stanowisku w ważnych kwestiach społecznych. Promuje misje Kościoła poprzez konferencje, seminaria i spotkania dziennikarskie. Z serwisu Agencji korzysta 150 redakcji wszystkich rodzajów mediów.

Nagroda specjalna

Na zakończenie uroczystości została przyznana nagroda specjalna "Totus Tuus 2018", którą otrzymała była premier Hanna Suchocka za systemowe i skuteczne budowanie relacji Polski ze Stolicą Apostolską ze szczególnym uwzględnieniem prac nad konkordatem. – Czuję niezwykłe wzruszenie odbierając nagrodę. Nie spodziewałam się tego i pomyślałam, że dzieje się to tylko dzięki św. Janowi Pawłowi II. Od jego wyboru zawsze starałam się wsłuchać w jego słowa. Jego nauczanie dawało mi silę – przyznała.