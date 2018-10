Po pierwszej transzy nagrań z "Sowy i Przyjaciół", ujawnionych w 2014 roku, pozostało skojarzenie z ośmiorniczkami i bon motem Bartłomieja Sienkiewicza. Co pozostanie po nowej porcji rozmów? PiS walczy o to, żeby nie było to skojarzenie negatywne dla Mateusza Morawieckiego. Ale nie jest to walka łatwa do wygrania.