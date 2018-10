"Jest czarnym kapitalistą. Gardzi ludźmi". Rusza "konwój wstydu" dot. premiera

– Rozpoczynamy dzisiaj ogólnopolską akcję informacyjną dot. prawdziwych poglądów Mateusza Morawieckiego na rozmaite dziedziny życia: pracę za miskę ryżu, powątpiewanie w darmową służbę zdrowia, na kwestie nepotyzmu, załatwianie pracy koledze europosłowi dla jego dziecka i wreszcie pogarda dla Polaków, klientów własnego banku. Podstawowym narzędziem pracy PiS-u jest kłamstwo, a Polacy mają prawo do rzetelnej informacji, do prawdy – kiedy dokonują wyborów. Polacy nie mogą być poddawani propagandzie i oszustwu politycznemu – mówił podczas porannej konferencji prasowej przed siedzibą PiS przy ul Nowogrodzkiej w Warszawie polityk Platformy, Mariusz Witczak.

Witczak zaznaczył, że jest to akcja skierowana przede wszystkim do osób popierających PiS, ponieważ mają one "lukę informacyjną". – Niektóre media boją się tego tematu i dlatego będziemy do 24:00 do piątku prowadzić tę ogólnopolską akcję informacyjną – stwierdził parlamentarzysta.

Z kolei Marcin Kierwiński wskazał: – Ta akcja ma pokazywać, jaki naprawdę jest Mateusz Morawiecki, jakim jest człowiekiem. Miał być nowoczesnym technokratą, który jest wrażliwy społecznie. Jest natomiast czarnym kapitalistą, który gardzi ludźmi, pogardzał klientami swojego banku, pogardza także mieszkańcami naszego kraju. Nie pozwolimy na to, aby taki człowiek dłużej był premierem, aby Polacy nie mieli świadomości tego co pan Morawiecki mówił na taśmach.

W ramach "konwoju wstydu", w Polsce mają się pokazać mobilne billboardy, ukazujące premiera Mateusza Morawieckiego. Akcja ma potrwać do piątku, do północy, ponieważ wtedy rozpoczyna się cisza wyborcza przed wyborami samorządowymi.