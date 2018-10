KNF nakłada karę na bank ING

Kara została nałożona 12 października na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Bank naruszył 3 artykuły ustawy.

"Komisja wskazuje, że pozycję prawną depozytariusza określają szczegółowo przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych. Depozytariusz działając jako instytucja obdarzona szczególnym stopniem zaufania publicznego, wynikającego między innymi ze szczegółowych kryteriów, jakie musi spełniać podmiot mogący pełnić funkcję depozytariusza, które to kryteria dotyczą między innymi formy prawnej, minimalnych kapitałów własnych, członków organów oraz pracowników tego podmiotu, jak również wynikającego z przekonania uczestników funduszy inwestycyjnych o skuteczności metod ustawowej reglamentacji działalności funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących obsługę funduszy inwestycyjnych, winien w prowadzonej działalności zapewniać najwyższe standardy profesjonalizmu i rzetelności.

Pozycja depozytariusza została ukształtowana w sposób zapewniający mu niezależność w stosunku do funduszu i towarzystwa. Depozytariusz jest podmiotem działającym w interesie uczestników funduszu inwestycyjnego, do obowiązków którego należy prowadzenie rejestru aktywów funduszu i wykonywanie innych powierzonych mu obowiązków, w szczególności o charakterze kontrolno-nadzorczym. Depozytariusz posiada wystarczające kompetencje do wykrywania w działalności funduszu inwestycyjnego naruszeń prawa i ich korekty, dlatego też wiele zagrożeń i nieprawidłowości powinno być identyfikowanych i doprowadzanych do stanu zgodności z prawem właśnie przez depozytariusza. Depozytariusz wykonuje obowiązki nałożone na niego z mocy prawa oraz przyjęte przez siebie na podstawie umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu. Minimalny zakres obowiązków depozytariusza został określony w art. 72 ustawy o funduszach inwestycyjnych, który równocześnie określa konieczne elementy umowy o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego. Wśród nich szczególne znaczenie odgrywają kompetencje kontrolno-nadzorcze, które ze względu na cel w postaci zapewniania ochrony interesu uczestników funduszu inwestycyjnego, mają charakter obowiązków publicznoprawnych. Ich istota polega na zapewnieniu zgodności określonych czynności funduszu ze wskazanymi w ustawie kryteriami. Funkcja kontrolno-nadzorcza depozytariusza jest realizowana przez co najmniej stałą kontrolę czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz" – informuje Komisja Nadzoru Finansowego.