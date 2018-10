Premier zdradza, co jest jego "paliwem"

Od kilku tygodni trwa intensywny objazd szefa rządu po kraju. Między wizytami zagranicznymi, posiedzeniami Rady Ministrów oraz spotkaniami w ramach obowiązków premiera, Mateusz Morawiecki odwiedza polskie miasta, miasteczka i miejscowości. Jednego dnia potrafi być w kilku miejscach, gdzie bierze udział w konwencjach regionalnych Prawa i Sprawiedliwości. Przy okazji spotyka się w wyborcami.

We wpisie na Twitterze premier zdradził, co jest jego "paliwem". Jak wskazał, to energia płynąca od pozytywnie nastawionych do niego ludzi. "Pytacie, co jest moim paliwem? Wasza energia! Pięknie dziękuję mieszkańcom Opatowa, Staszowa i Ostrowca Świętokrzyskiego za serdeczne spotkania, które dodały mi skrzydeł" – napisał Morawiecki.

