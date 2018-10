W ubiegłym tygodniu Zgromadzenia Parlamentarne Rady Europy przyjęło rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu Polsce wraku Tu-154M, który 10 kwietnia 2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem. Rezolucja powstała na bazie raportu posła sprawozdawcy Pietera Omtzigta z Holandii, który opracował ją na podstawie opinii dwóch ekspertów prawa międzynarodowego. Eksperci wskazali, że w świetle konwencji chicagowskiej, wrak tupolewa powinien zostać zwrócony Polsce.

W kontekście tej decyzji, postawę Platformy Obywatelskiej, która pozostała bierna, krytycznie ocenił poseł koła Wolni i Solidarni Adam Andruszkiewicz. – Kiedy wydarzyła się katastrofa, wtedy był najlepszy czas na to, żeby zażądać zwrotu wraku. Tego nie zrobiono. Tusk wolał przytula się z Putinem. Udawał tam głupka politycznego, teraz ciężko będzie wrak uzyskać, . To jasne, że Rosja sama wraku nie odda. PO zachowuje się jak rosyjska pacynka – powiedział polityk.

Z kolei Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta RP wskazał: – Nie ulega wątpliwości, że tak ważny międzynarodowy dokument to podkreślenie tego, że Polska dalej ma słuszne żądania rozumiane na arenie międzynarodowej. Zgadzam się z tym, że to, co działo się po katastrofie, nie służyło jej wyjaśnieniu. Niezrozumiane jest to, że doszło do tego, że osiem lat po tragedii RE musi interweniować. Mam nadzieję, że międzynarodowa presja doprowadzi do tego, że wrak do Polski wróci.