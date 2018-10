Kaczyński chwali Wassermann i mówi o jej "kłopotliwej niezależności"

Szefowa komisji śledczej badającej aferę Amber Gold jest kandydatką Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa. O fotel powalczy m. in. z dotychczasowym, wieloletnim włodarzem miasta, Jackiem Majchrowskim.

Mocne wsparcia udzielił w niedzielę Wassermann prezes Jarosław Kaczyński. – Nie ma nie tylko w Krakowie, ale w Polsce, osoby równie dobrze przygotowanej do funkcji prezydenta miasta, zarówno pod względem intelektualnym, merytorycznym, jak i moralnym, jak Małgorzata Wassermann – zapewnił szef partii rządzącej. Kaczyński przypomniał, że Wassermann zrezygnowała z kariery prawniczej, aby zostać parlamentarzystką.

Według prezesa PiS, "trzeba mieć dużo determinacji, patriotyzmu, żeby przenieść się z tego świata do trudnego, ryzykownego, no i nieporównanie skromniejszego pod względem finansowym". Co ciekawe, Jarosław Kaczyński powiedział, że Małgorzata Wasserman "jest też osobą bardzo niezależną, czasem kłopotliwą w tej niezależności".

