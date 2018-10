Dziś mecz z Włochami. Będą zmiany w składzie

Po przegranym meczu z Portugalią (2:3) selekcjoner Jerzy Brzęczek zdecydował się na zmiany. Do niedzielnego meczu z Włochami reprezentacja Polski ma przystąpić w zmienionym składzie, o czym donoszą dziennikarze sportowi. Tomasz Włodarczyk z "Przeglądu Sportowego" informuje, że w reprezentacji dojdzie aż do sześciu zmian w porównaniu do czwartkowego starcia z Portugalią.

Szansę występu mają dostać Jacek Góralski, a także 23-letni Damian Szymański z Wisły Płock. W linii pomocy w miejsce Rafała Kurzawy zagra Karol Linetty. W podstawowym składzie reprezentacji zobaczymy też Arkadiusza Recę, który na lewej obronie wyjdzie w miejsce Artura Jędrzejczyka, a także Arkadiusza Milika.