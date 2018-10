Przepychanki na spotkaniu z Michalkiewiczem. Ucierpiał dziennikarz TVN

Podczas spotkania z publicystą Stanisławem Michalkiewiczem w poznańskiej księgarni katolickiej "Sursum Corda" doszło do awantury. Na spotkanie przyszły bowiem osoby, które wcześniej domagały się odwołania wydarzenia, co doprowadziło do przepychanek ze zwolennikami Michalkiewicza. Jednym z poszkodowanych był dziennikarz TVN-u.

Do spotkania z Michalkiewiczem doszło w katolickiej księgarni "Sursum Corda" na Rynku Łazarskim w Poznaniu. Wcześniej o odwołanie wydarzenia apelował poznański oddział "Strajku Kobiet". Wszystko za sprawą ostatnich słów publicysty. Właścicielka księgarni poinformowała jednak, że wydarzenie się odbędzie, ponieważ dotyczy ono nowej książki publicysty. "Strajk Kobiet" postanowił się jednak pojawić w księgarni, by zaprotestować przeciwko słowom Michalkiewicza. Na protest przyszło kilkadziesiąt osób, a niektóre z nich dostały się do środka. Według relacji dziennikarza "Gazety Wyborczej", jedna z kobiet odczytała słowa Michalkiewicza, na co zareagowali jego zwolennicy. Wtedy zaczęły się przepychanki i szarpanina, podczas których ucierpiał m.in. dziennikarz TVN-u. Poznańska policja potwierdza, że doszło do incydentu, w związku z którym została zatrzymana jedna osoba. Nie ma informacji, czy usłyszała ona zarzuty.